TransAnatolia 14. yıl rotası Mersin'den Van'a
TransAnatolia Rally Raid 2024 yılı takvimi belli oldu. TransAnatolia 14. yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin'de başlayıp Van'da son bulacak
2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.
TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Mersin’den başlayarak, Van’da son bulacak. Mersin’den start alacak yarış, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da finiş görecek.
TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu bir yolculuğa çıkardığı yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.