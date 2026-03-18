        Trendyol Süper Lig: Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş muhtemel 11

        Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sene Avrupa'da yer almak için ilk dörde girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Kasımpaşa'yı yenerek taraftarına üç puan hediye etmek istiyor. Öte yandan konuk ekip zorlu deplasmanda puan ve puanlar arıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 10:44 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş- Kasımpaşa maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu, maç öncesinde sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, "Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar

        2

        BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Kasımpaşa maçı 19 Mart Perşembe (yarın) 20.00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh

        5

        KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

        Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Cafu, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

