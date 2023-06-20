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Trendyol Yemek, Süper Lig’in 2023- 2024 sezonunda Atakaş Hatayspor’un destekçisi oldu. Trendyol Yemek ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmanın imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in katılımlarıyla gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Trendyol Yemek, Atakaş Hatayspor’un sponsoru oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün Trendyol ve Atakaş Hatayspor arasında çok anlamlı bir iş birliği için bir araya geldik. Trendyol gibi ülkemizin önemli bir markasının desteği bizim için çok saygıdeğer. Trendyol geçtiğimiz dönemlerde de desteklerin en güzel örneklerinden birini "Omuz Omuza" kampanyası ile göstermişti. Hatayspor’un ligden çekilme kararı bizleri çok üzmüştü. Atakaş Hatayspor, Trendyol ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız, depremde zarar gören bu iki Süper Lig takımına sahip çıkılması konusunda bizlere hep tavsiyede bulundular. Ben, bu sahip çıkmaya duyarsız kalmayan Trendyol'a çok teşekkür ediyorum. Bunu bir reklam anlaşması olarak görmeyin. Eğer bir reklam anlaşması olsaydı bu protokolü bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesislerinde yapılmazdı. Biz özellikle buradayız. Bu işi sağlayan yapan bu iki kurumu bir araya getiren destek veren kuruluşuz. Onun için bu işi sadece reklam olarak görmeyin. Önemli olan Türkiye Süper Ligi’ne renk getireceğine inandığımız Atakaş Hatayspor’un tekrar güçlü bir şekilde bu ortama geri gelmesi. Kulüpler Birliği Vakfı da bu iki kulübümüze destek olma konusunda bana özellikle tavsiyede bulundular. Onun için tüm tarafların bu konuda verdiği desteğin bizde kendi Riva tesislerimizde bu sözleşmeyi, protokolü yaparak yerine getiriyoruz. Trendyol’a ülke sporuna ve sporcusuna verdiği destekler için yürekten teşekkür ediyor, bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum ” dedi.

Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ise, “Bugün burada, Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşması ile Hatay ve Atakaş Hatayspor için bir adım daha atıyoruz. Bu anlaşma, sadece spor dünyasına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumumuzun yeniden inşasına destek verecek bir adım olacak. Trendyol'un güçlü marka değerinin, Atakaş Hatayspor'un tutkulu taraftarlarıyla bir araya gelmesi, umut dolu bir gelecek için güçlü bir temel oluşturacaktır. Atacağımız imza, karanlığa gömülen şehrimiz için bir umut ışığı olacaktır.” açıklamalarında bulundu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Çok zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde sizlerin desteği bizler için çok önemliydi. Yaşanan bu zorlu süreçte küllerinden doğan bir anka kuşu gibi ayağa kalkacağımıza inanıyoruz. Trendyol’un desteği ile önce yürüyeceğiz sonra da koşmaya başlayacağız. Trendyol, 6 Şubat’tan beri yanımızdaydı. İlk anda bölgenin ihtiyaç duyduğu yemek ve su ihtiyacını karşıladılar. Trendyol Yemek olarak gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği bu anlamda bizim için ayrıca önemli oldu” dedi.

“Spor hepimizi birleştiren bir unsur” Trendyol ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmanın Trendyol için çok anlamlı olduğunu ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “ Hatay ve Atakaş Hatayspor bu dönemde hepimiz için önemli bir sembol oldu. Depremde en çok hasar gören şehirlerimizin başında Hatay geliyor. Hatayspor, Hatay halkının gururu ve Hatay ekonomisinin de bir can simidi aynı zamanda. Bu yüzden Atakaş Hatayspor’un bu sene de Süper Lig’de devam etmesi ve maddi açıdan da desteklenmesi için Trendyol Yemek olarak Hatayspor’umuzun yanında olmaya karar verdik” dedi.

2021’den bu yana TFF’nin de ana sponsoru olduklarını söyleyen Çetin, “Hatay, Atatürk’ün hepimize emaneti. Trendyol olarak Hatayspor’umuzun Super Lig’de başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın özellikle deprem bölgesindeki illerimize ve bu illerde zarar gören kulüplerimize TFF’nin iş dünyasına destek vermesi yönünde tavsiyeleri vardı. TFF’den bu destek çağrısı geldiğinde hemen devreye girdik ve hem Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi hem de Atatürk’ümüzün bize olan emaneti bu kadar önemli bir şehrin yanında olmak istedik. Spor hepimizi birleştiren bir unsur. Hepimizin gönülden isteği Hatayspor’umuzu Süper Lig’de önümüzdeki sene başarılı bir şekilde görmek. Deprem zamanı depremzedelere destek olmak için elinden gelen her şeyi yapan değerli teknik direktörümüz Volkan Demirel ile iş birliği yapmak mutluluk ve gurur verici oldu. Ben tüm Türkiye’nin yeni sezonda Hatayspor’un arkasında olacağını da düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.