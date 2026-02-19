Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Trentino Itas: 1 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Trentino Itas: 1 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 yendi. Ziraat Bankkart, grupta oynadığı 6 maçın 6'sını da kazandı ve lider olarak çeyrek finale gitmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 01:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankkart, 6'da 6'yla çeyrek finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, konuk olduğu İtalyan ekibi Trentino Itas'ı 3-1 mağlup etti.

        İtalya'nın Trento şehrinde bulunan Il T Quotidiano Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-20 alan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Ankara temsilcisi üçüncü ve dördüncü setleri ise 25-21 almayı başarırken, maçı da 3-1 kazandı.

        Daha önce grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bütün maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        D-650'de feci kaza: anne yaralı kızı hayatını kaybettİ

        Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada anne yaralanırken kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"