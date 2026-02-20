Anadolu'nun kapısı Malazgirt'ten önce Ani ile açıldı: İlk camiden ilk suda doğuma, Rus mimarisinden kristal karlara kadar Kars, binlerce yıllık mirasını 'Gazi' ünvanıyla taçlandırmak istiyor. Kars'tan 1992'de ayrılarak il statüsü kazanan Ardahan, sadece coğrafi yüksekliğiyle değil, köklü tarihi ve s... Daha Fazla Göster

Anadolu'nun kapısı Malazgirt'ten önce Ani ile açıldı: İlk camiden ilk suda doğuma, Rus mimarisinden kristal karlara kadar Kars, binlerce yıllık mirasını 'Gazi' ünvanıyla taçlandırmak istiyor. Kars'tan 1992'de ayrılarak il statüsü kazanan Ardahan, sadece coğrafi yüksekliğiyle değil, köklü tarihi ve stratejik önemiyle de Anadolu'nun kilit taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Dünyaca ünlü Çıldır Gölü, her yıl olduğu gibi yine donmuş haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Daha Az Göster