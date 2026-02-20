Yaklaşık 27 yıldır oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, ifadesinde; "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi, Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlardı. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özellikle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" demişti.
TRT'den, İsmail Hacıoğlu kararı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin kadrosundan çıkarıldı
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 17.02.2026 günü saat 02.00 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonda; İsmail Hacıoğlu’nda daralı 33 gram gelen marihuana ele geçirilmişti. İsmail Hacıoğlu; kan, kıl örneklerinin ve ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.
Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Hacıoğlu'nun yerine yeni bir oyuncu arayışı başladı.