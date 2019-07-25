TRT Spor yayın akışı hem sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Hoffenheim hazırlık maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 25 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2019
06.58 İstiklal Marşı
07.00 İlk Baskı
08.50 Takvim Yaprakları
08.55 Hava Durumu
09.00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09.15 Engelsiz Spor
09.50 Takvim Yaprakları
09.55 Hava Durumu
10.00 Spor Bülteni
10.55 Futbol Ajandası
11.00 Spor Manşet
12.25 Efsanelerin İzinde
12.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler
12.45 Orhan Ayhan'la
13.15 Gündem Futbol
14.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"
15.15 Futbol Hazırlık Karşılaşması Özetler
15.30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"
16.30 Transfer Günlüğü
17.30 Spor Akşamı
18.20 Spor Atlası
18.30 Spor Merkezi
19.55 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"
20.45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler
21.00 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"
22.00 Basın Merkezi
23.30 Spor Artı
00.00 Transfer Gündemi
02.00 2019 FINA Dünya Şampiyonası
04.45 Transfer Gündemi
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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