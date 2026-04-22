        Haberler Bilgi Gündem Truman Show bu akşam hangi kanalda? Jim Carrey'in başrolde oynadığı Truman Show filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        The Truman Show, 1998 yılında vizyona giren ve sinema tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen filmlerden biri olarak dikkat çekiyor. 71. Academy Awards'da En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo dallarında adaylık elde eden film, güçlü hikâyesiyle öne çıkıyor. Başrollerinde Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ve Natascha McElhone yer alıyor. Peki The Truman Show filmi bu akşam hangi kanalda yayınlanacak? Truman Show filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Truman Show bu akşam hangi kanalda?

        The Truman Show, 1998 yapımı kült filmler arasında yer alarak dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. 71. Academy Awards kapsamında En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo dallarında aday gösterilen film, güçlü senaryosu ve etkileyici kurgusuyla uzun yıllardır ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ve Natascha McElhone gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından yeniden merak ediliyor. İşte detaylar

        REKLAM

        TRUMAN SHOW HANGİ KANALDA?

        Efsane film saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

        TRUMAN SHOW OYUNCU KADROSU VE HASILATI

        The Truman Show, izleyiciler tarafından yeniden ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Senaryosu Andrew Niccol’a ait olan filmin yönetmenliğini Peter Weir üstleniyor. Yapım, gösterimde kaldığı süre boyunca dünya genelinde 264 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde etti. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich ve Natascha McElhone gibi usta isimler yer alıyor.

        TRUMAN SHOW FİLMİ KONUSU

        The Truman Show, dışarıdan bakıldığında kusursuz ve huzurlu görünen bir yaşamın içinde yaşayan Truman’ın, hayatının gerçekliğini sorgulamaya başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Her şeyin düzenli ve ideal göründüğü bir dünyada sıradan bir hayat süren Truman, sevgi dolu bir evliliğe ve sakin bir yaşama sahiptir. Ancak yıllar önce öldüğünü sandığı babasını bir gün aniden karşısında görmesi, bu “mükemmel” düzenin sarsılmasına neden olur. Bu olayın ardından yaşanan sıra dışı gelişmeler, Truman’ın etrafındaki dünyanın gerçek olup olmadığını sorgulamasına yol açar. Zamanla şüpheleri artan Truman, içinde bulunduğu hayatın ardındaki gerçeği keşfetmek için büyük bir arayışa girer.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
