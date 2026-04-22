TRUMAN SHOW FİLMİ KONUSU

The Truman Show, dışarıdan bakıldığında kusursuz ve huzurlu görünen bir yaşamın içinde yaşayan Truman’ın, hayatının gerçekliğini sorgulamaya başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Her şeyin düzenli ve ideal göründüğü bir dünyada sıradan bir hayat süren Truman, sevgi dolu bir evliliğe ve sakin bir yaşama sahiptir. Ancak yıllar önce öldüğünü sandığı babasını bir gün aniden karşısında görmesi, bu “mükemmel” düzenin sarsılmasına neden olur. Bu olayın ardından yaşanan sıra dışı gelişmeler, Truman’ın etrafındaki dünyanın gerçek olup olmadığını sorgulamasına yol açar. Zamanla şüpheleri artan Truman, içinde bulunduğu hayatın ardındaki gerçeği keşfetmek için büyük bir arayışa girer.