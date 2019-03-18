ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük otomobil üreticisi General Motors'un (GM) bir süredir kapalı olan Ohio fabrikasının faaliyete geçmesini istedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Ülkedeki her şey ilerleme kaydederken, GM fabrikasının kapalı kalmasından mutlu değilim" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019

GM CEO'su Mary Barra ile konuyu görüştüğünü kaydeden Trump, "Ona fabrikası satmasını, bunu yapmayacaksa da hızlıca birşeyler yapmasını söyledim. O ise Otomobil İşçileri Sendikası'nı (UAW) suçladı. Umurumda değil! Tesisin yeniden açılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

6 MARTTAN BERİ ÜRETİM YOK

GM'den yapılan açıklamada, fabrikanın ne olacağına UAW ile birlikte karar verileceği vurgulanırken, "Fabrikayı tekrar açmak için tüm ortaklarımızla konuşmaya açığız. Fakat şu anki odak noktamız çalışanlarımız ve onlara diğer üretim tesislerimizde iş fırsatları sunmak” denildi.

Lordstown fabrikasında 6 marttan bu yana Chevrolet Cruze üretimi durmuş durumda. Söz konusu fabrika, Kuzey Amerika’daki kapatılması düşünülen 5 fabrikadan ilki olarak açıklanmıştı

3 bin kişiye iş imkanı tanıyan tesis, vardiya sayısının 2'ye düşmesi sonrasında bin 500 kişiye iş sağlar hale gelmişti.