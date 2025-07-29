Trump'ı mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulan ABD'li yargıç hakkında "görevi kötüye kullanma" şikayeti

Adalet Bakanı Pam Bondi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şikayete ilişkin açıklama yaptı.

Bondi, "Talimatım üzerine Adalet Bakanlığı, Başkan Trump ve yönetimiyle ilgili kamuoyuna uygunsuz yorumlar yaptığı gerekçesiyle ABD Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı James Boasberg hakkında görevi kötüye kullanma şikayetinde bulundu." ifadesini kullandı.

Boasberg'in açıklamalarının "yargı bütünlüğüne zarar verdiğini" belirten Bondi, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Yargıç Boasberg, nisan ayında Trump yönetimini "El Salvador'a sınır dışı edilen kişileri taşıyan uçakların geri çevrilmesi" yönündeki hukuki kararlara uymadıkları gerekçesiyle "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulduğunu açıklamıştı.

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Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.