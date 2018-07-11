Attığı her adımı tartışılan ABD Başkanı Donald Trump bu kez kadınları kızdıracak. Mart ayında da ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirerek küresel ticaret savaşını başlatan Trump'ın yeni hedefi anne sütü. New York Times gazetesinin haberine göre ABD dünya ülkelerini anne sütünü desteklememeleri için tehdit ediyor.
Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önümüzdeki günlerde düzenleyeceği zirvede anne sütüyle emzirmeyi destekleyecek bir bildiriye imza atmaya hazırlanıyor. Bildirinin ardından anne sütünün dünya genelinde yaygınlaşması için uluslararası bir çalışma başlatılması planlanıyor ama bu göründüğü kadar kolay değil. Çünkü ABD 'anne sütünü desteklemek' yerine, 'ek gıdaların zararları'na odaklanılmasını istiyor. Destek alabilmek için de bazı ülkelerin delegelerini ticari ambargoyla, Dünya Sağlık Örgütü'nü de sağladığı fonu kesmekle tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesinin yüzde 15'ini sağlayan ABD, yılda 845 milyon dolarla örgütün en büyük bağışçısı ünvanına sahip.
300 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLANABİLİR
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), Mayıs ayında yayınladığı rapor ise dünya genelinde emzirme oranının artırılmasıyla her yıl 5 yaş altı 820 binden fazla çocuğun hayatının kurtarılabileceğine, sağlık ve diğer harcamalarından 300 milyar dolar tasarruf ediyebileceğine dikkat çekmişti.
YÜKSEK GELİR GURUBU MAMAYI TERCİH EDİYOR
UNICEF'in raporunda, anne sütüyle beslenmenin yararlarına rağmen yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde her 5 bebekten birine, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise her 25 bebekten birine anne sütü hiç verilmediği belirtildi.
TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 97.7
Anne sütüyle besleme oranı Türkiye'de yüzde 97.7 iken ABD'de yüzde 74, İrlanda'da ise yüzde 55. İsveç, Umman ve Uruguay gibi farklı ekonomik ve kültür düzeyine sahip ülkelerdeyse bebeklerin neredeyse tamamı anne sütüyle besleniyor.
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