ABD Başkanı Trump: Kanada Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemine ücretsiz katılım karşılığında ülkesinin 51'inci eyaleti haline gelme teklifini "değerlendirdiğini" bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından, Kanada'nın Altın Kubbe savunma sistemine katılma olasılığına ilişkin paylaşım yaptı.

"51. EYALETİMİZ HALİNE GELMELERİ DURUMUNDA MALİYETİ SIFIR DOLAR OLACAK"

"Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelmeleri durumunda maliyetin sıfır dolar olacağını söyledim." ifadelerini kullanan Trump, Kanada'nın bu teklifi "değerlendirdiğini" aktardı.

Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurmuş, bunun "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını" ifade etmişti.

REKLAM

TRUMP 3 YILDA SİSTEMİN İNŞASININ BİTECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.