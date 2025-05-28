Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Kanada Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendiriyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Kanada Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendiriyor

        ABD Başkanı Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe'ye ücretsiz katılım karşılığında 51. eyalet olmayı değerlendirdiğini öne sürdü. Trump açıklamasında, "Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelmeleri durumunda maliyetin sıfır dolar olacağını söyledim." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemine ücretsiz katılım karşılığında ülkesinin 51'inci eyaleti haline gelme teklifini "değerlendirdiğini" bildirdi.

        Trump, Truth Social hesabından, Kanada'nın Altın Kubbe savunma sistemine katılma olasılığına ilişkin paylaşım yaptı.

        "51. EYALETİMİZ HALİNE GELMELERİ DURUMUNDA MALİYETİ SIFIR DOLAR OLACAK"

        "Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelmeleri durumunda maliyetin sıfır dolar olacağını söyledim." ifadelerini kullanan Trump, Kanada'nın bu teklifi "değerlendirdiğini" aktardı.

        Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurmuş, bunun "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını" ifade etmişti.

        REKLAM

        TRUMP 3 YILDA SİSTEMİN İNŞASININ BİTECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

        Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

        "KANADA DA BİZİ ARADI"

        Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." demişti.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Mayıs'ta, Altın Kubbe savunma sistemine katılmak için ABD ile görüştüklerini belirtmiş ve "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı