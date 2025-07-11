Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nı göreve gelir gelmez iki günde bitireceğini iddia eden ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'e duyduğu hayal kırıklığını yeniden dile getirdi. ABD Başkanı ayrıca Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

        Dün akşam NBC News'e demeç veren ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yeniden dile getirdi.

        AÇIKLAMAYA DAİR AYRINTI VERMEDİ

        Trump yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini ve Pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını söyledi ve ayrıntı vermedi.

        Trump, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaliyle başlayan savaşı sona erdirme yönünde ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

        REKLAM

        Trump ayrıca ABD, NATO müttefikleri ve Ukrayna arasında ABD'den silah sevkiyatı konusunda varılan yeni bir anlaşmadan da bahsetti ve şöyle konuştu:

        "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 ödüyor. Yani yaptığımız şey, giden silahlar NATO'ya gidiyor ve NATO bu silahları Ukrayna'ya verecek ve NATO bu silahların parasını ödüyor. NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların tüm maliyetini karşılayacak."

        Reuters'a konuşan Trump'a yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump Ocak ayında göreve döndüğünden beri ilk kez Kiev'e silah gönderecek. Kaynaklardan biri, silahların değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olabileceğini söyledi.

        Trump geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Ukrayna'ya savunmasında yardımcı olmak için daha fazla silah göndereceğini söylemişti.

        ABD Başkanı, göreve gelmeden savaşı iki günde bitireceğini öne sürmüştü, ancak başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen çok az ilerleme kaydedildi. Cumhuriyetçi başkan, zaman zaman ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına yaptığı harcamaları eleştirdi, Rusya hakkında olumlu konuştu ve Ukrayna lideriyle alenen çatıştı. Ancak zaman zaman Kiev'e destek verdiğini ve Rus lider Putin'den duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        "Uranyumun bir kısmı zarar görmedi"
        "Uranyumun bir kısmı zarar görmedi"
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum