ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

Dün akşam NBC News'e demeç veren ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yeniden dile getirdi.

AÇIKLAMAYA DAİR AYRINTI VERMEDİ

Trump yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini ve Pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını söyledi ve ayrıntı vermedi.

Trump, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaliyle başlayan savaşı sona erdirme yönünde ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Trump ayrıca ABD, NATO müttefikleri ve Ukrayna arasında ABD'den silah sevkiyatı konusunda varılan yeni bir anlaşmadan da bahsetti ve şöyle konuştu:

"NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 ödüyor. Yani yaptığımız şey, giden silahlar NATO'ya gidiyor ve NATO bu silahları Ukrayna'ya verecek ve NATO bu silahların parasını ödüyor. NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların tüm maliyetini karşılayacak."