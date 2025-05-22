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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Katar" sorusu soran muhabire sert tepki: Yeterince zeki değilsin | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Katar" sorusu soran muhabire sert tepki: Yeterince zeki değilsin

        ABD Başkanı Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde "Katar" sorusu soran NBC News muhabirine tepki gösterdi. Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.05.2025 - 07:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 07:31
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        Trump'tan muhabire sert tepki
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        ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşürken, "Katar’ın hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirini sert şekilde eleştirdi.

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        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        KATAR'IN ABD'YE HEDİYE ETTİĞİ UÇAK

        Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarının konuşulduğu sırada, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi.

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        "YETERİNCE ZEKİ DEĞİLSİN"

        Donald Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

        "YALAN HABER KANALLARI ÜLKEDEKİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

        Trump, NBC News ve diğer "yalan haber" kanallarının, Güney Afrika'daki "beyaz çiftçilere soykırım" haberlerini görmezden geldiğini, bunun yerine kendisi aleyhine kullanılabilecek "Katar'dan hediye edilen uçak" konusunu öne çıkardığını savundu.

        Muhabire "aptal" şeklinde de hitap eden Trump, ABD medyasındaki "yalan haber" kanallarının, ülkedeki gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

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