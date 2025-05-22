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        Haberler Dünya ABD Katar'ın hediyesini kabul etti | Dış Haberler

        ABD Katar'ın uçak hediyesini kabul etti

        Katar'ın hediye ettiği yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki uçağın ABD tarafından kabul edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:46 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:58
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        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
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        ABD Savunma Bakanlığı, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçağın Pentagon envanterine girdiğini açıkladı.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunda tartışmalara neden olan hediye uçakla ilgili son durumu paylaştı.

        Parnell, "Savunma Bakanı (Pete Hegseth) tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar'dan bir Boeing 747'yi kabul etmiştir." ifadesini kullandı.

        ABD'li sözcü, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır." ifadesine yer verdi.

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        Pentagon yetkilileri, yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin edilen uçağın Donald Trump'ı taşıyacak kadar güvenli kabul edilebilmesi için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti.

        Katarlı yetkililer, Doha ziyaretinde Trump'a bir Boeing 747 uçak hediye edildiğini duyurmuştu.

        Trump ise söz konusu uçağın şahsına değil ABD'ye hediye edildiğini kaydetmişti.

        *Fotoğraf: Brandon Lingle/The San Antonio Express - temsilîdir

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