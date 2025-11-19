Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.728,60 %0,28
        DOLAR 42,3565 %0,04
        EURO 49,1285 %0,12
        GRAM ALTIN 5.574,01 %0,63
        FAİZ 40,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,03 %1,24
        BITCOIN 90.885,00 %-1,70
        GBP/TRY 55,7164 %0,06
        EUR/USD 1,1589 %0,07
        BRENT 64,73 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 9.113,50 %0,63
        Haberler Ekonomi Teknoloji Trump'tan 'yapay zekâda standart' çağrısı - Teknoloji Haberleri

        Trump'tan 'yapay zekâda standart' çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ konusunda eyaletlerin farklı düzenlemeleri yerine tek bir federal standart olması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan 'yapay zekâda standart' çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Yapay zekaya yapılan yatırımların ABD ekonomisini dünyadaki en cazip ekonomi haline getirmeye yardımcı olduğunu belirten Trump, ancak eyaletlerin aşırı düzenlemelerinin bu "büyüme motorunu" zayıflatma tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

        Trump, "50 eyaletin farklı düzenleme rejimleri yerine tek bir federal standart olmalı. Bunu, çocukları koruyacak ve sansürü önleyecek bir şekilde yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!