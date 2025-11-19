Trump'tan 'yapay zekâda standart' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapay zekaya yapılan yatırımların ABD ekonomisini dünyadaki en cazip ekonomi haline getirmeye yardımcı olduğunu belirten Trump, ancak eyaletlerin aşırı düzenlemelerinin bu "büyüme motorunu" zayıflatma tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Trump, "50 eyaletin farklı düzenleme rejimleri yerine tek bir federal standart olmalı. Bunu, çocukları koruyacak ve sansürü önleyecek bir şekilde yapabiliriz." ifadelerini kullandı.