Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.175,74 %3,73
        DOLAR 44,0902 %0,06
        EURO 51,2973 %0,25
        GRAM ALTIN 7.377,39 %0,30
        FAİZ 38,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,13 %-0,01
        BITCOIN 69.742,00 %-0,72
        GBP/TRY 59,3505 %0,30
        EUR/USD 1,1631 %0,17
        BRENT 87,48 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 12.062,03 %0,30
        Haberler Ekonomi Enerji Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladı - Enerji Haberleri

        Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, America First Refining şirketinin, Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 07:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan petrol kararı

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'nın "gerçek enerji hakimiyetine" geri döndüğünü ifade etti.

        America First Refining şirketinin Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını bildiren Trump, "Bu tarihi 300 milyar dolarlık bir anlaşma. ABD tarihinin en büyüğü, Amerikan işçileri, enerji sektörü ve Güney Texas'ın harika insanları için dev bir kazanım" değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, bu "muazzam" yatırım için Hindistan'daki ortaklarına ve ülkenin en büyük özel enerji şirketi Reliance'a teşekkür etti.

        "Önce Amerika" gündemine de değinen Trump, izinlerin basitleştirilmesi ve vergilerin düşürülmesi sayesinde, ABD'ye geri dönen anlaşmalarla milyarlarca dolarlık yatırım çektiklerinin altını çizdi.

        Trump, yeni rafinerinin ABD piyasasına yakıt sağlayacağını, ülkenin ulusal güvenliğini güçlendireceğini, Amerikan enerji üretimini artıracağını ve milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratacağını kaydetti.

        Rafinerinin aynı zamanda "dünyanın en temiz rafinerisi" olacağını öne süren Trump, "Küresel ihracata güç verecek ve hak eden bir bölgeye uzun zamandır beklenen binlerce iş ve büyüme getirecek. Amerikan enerji hakimiyeti işte böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

        "Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor