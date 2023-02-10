Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, depremin hemen ardından derhal çalışmalara başlandığı ve tüm imkanların seferber edildiği vurgulanarak, "Milletinin bağrından çıkan Mehmetçiklerimiz depremin hemen ardından devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte derhal çalışmalara başlamış ve milletimizle el ele, tek yürek, tek yumruk olarak tüm imkânları ile seferber olmuştur. TSK´ya ait Cougar, Sikorsky ve CH-47-Chinhook ağır nakliye helikopterleri ve uçaklar; sıhhi tahliye başta olmak üzere sağlık ve arama-kurtarma personelinin bölgeye sevki, depremden zarar gören bölgelere insani yardım malzemelerinin (çadır, erzak ve yaşam malzemesi) naklinde görev almaktadır. Mehmetçiğin canla başla sürdürdüğü mücadelesi büyük bir özveri ile aralıksız devam ediyor" denildi.