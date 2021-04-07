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TÜBİSAD'ın yeni yönetim kurulu belli oldu

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 2018 yılından bu yana derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Kızıltan seçildi.

TÜBİSAD'ın yeni başkanı Levent Kızıltan oldu - Haberler
TÜBİSAD'ın yeni başkanı Kızıltan oldu
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HABERTURK.COM

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Genel Kurul'da 21 asil 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Levent Kızıltan seçildi.

Genel Kurul'da açılış konuşması yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD'ın 42 yıllık yolculuğunda Bilişim Teknolojileri sektörünün 200'e yakın üye şirketle yüzde 95'in üzerinde bir oranla temsil edildiği büyük bir aile ve platform haline geldiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 salgınının dünyada geri döndürülemez etkilere yol açtığı ve yeni bir sürecin başlamasını tetiklediği açıktır. Bu dönemde bir ihtiyaç olmaktan çok sürdürülebilirliğin vazgeçilmezi olarak ortaya çıkan sektörümüz eğitimden iş yaşamına, sosyal bağlantıdan tedarik zincirine kadar birçok yaşamsal alanda kırılmaları engelledi. Bundan sonraki dönemi de yine sektörümüzün yapacağı yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla şekilleneceğine inanıyorum.”

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Levent Kızıltan ise yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

“Üyelerimizin teveccühleri için şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki hayatımızın her alanında en önemli bileşenler önce insan, sonra teknoloji olacak. Teknoloji doğru ve etkin kullanılmadan yaşam sürdürülebilir olmayacak. TÜBİSAD olarak önceliğimiz ülkemizin teknoloji konusunda gerçekçi ve fark yaratan bir atılım yapmasıdır. Bu çerçevede yeni dönemdeki amaç, sektörün ‘sadece' pazar olarak büyümesi değil, büyürken içinde ülke kaynaklarının da geniş şekilde yer aldığı, üretim ve servis alanlarında yetkinliklerimizin geliştiği bir düzeni tanımlamak, kamu desteklerini de alarak ekonomik büyüklüğe teknolojide yaratıcılık ve üretim becerilerini de eklemek olmalıdır. Gelişen iletişim olanakları dünyayı sınırları olmayan bir ‘küresel köy' haline getirdi ve çok değerli teknoloji kaynaklarımıza ülkemizde fırsatlar yaratmak zorundayız.”

LEVENT KIZILTAN KİMDİR?

1957 yılında doğan Levent Kızıltan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun oldu. Kızıltan, ayrıca Colombia Üniversitesi ve MIT online eğitim programlarından Emeritus oluşumu altında “Post Graduate Diploma for Digital Business” programından sertifika aldı.

İş yaşamının ilk yıllarına Profilo Holding ve Alarko Holding'in bilgi işlem merkezlerinde Programcı/Sistem Tasarımcısı ve sonraki dönemlerde Sistem Yöneticisi olarak giriş yapan Levent Kızıltan, daha sonra o tarihlerdeki adıyla Koç Burroughs A.Ş. ile Koç Topluluğu'na katıldı.

Koç Burroughs'da Sistem Destek ve Pazarlama Müdürlüğü'nde başladığı görevini sırasıyla Pazarlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak sürdüren Kızıltan, 1996-2002 yılları arasında Yeni İş Geliştirme, Stratejik Planlama, Koç.net ve Teknoloji Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'nı, 2002-2003 yılları arasında ise Genel Müdürlüğü üstlendi.

2004 yılında Eczacıbaşı Holding'e Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanlığı görevi ile katılan Levent Kızıltan, bu görevinin yanı sıra Eczacıbaşı Bilişim A.Ş. Murahhas Azası olarak da uzun yıllar görev yaptı. Ayrıca 2017-2020 yılları arasında Kültür Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak “Stratejik Bilgi Teknolojileri Yönetimi” dersleri veren Kızıltan halen Eczacıbaşı Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak danışma kurulunda görev alıyor.

Aynı zamanda bir teknoloji yatırım şirketinin ortaklığını ve yönetimini üstlenmenin yanı sıra girişimlerde ve teknoloji şirketlerinde yönetim, danışma, icra kurulu sorumluluklarına da devam eden Kızıltan’ın Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Üyeliğine ek olarak Türkiye Bilişim Derneği (TBD),Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) gibi sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunuyor. Levent Kızıltan, ayrıca Türkiye Bilişim Vakfı'nda (TBV) Yapay Zeka Türkiye Platformu'nun (AITR) kuruluşunda da aktif olarak çalışıyor.

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