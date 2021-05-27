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Hyundai Assan, Türkiye’de satışa sunduğu yeni modeli Tucson’un lansmanı kapsamında İstanbul Boğazı'nda bir drone şovu organize etti.

Yapılan açıklamaya göre, Boğaz hattından izlenen şovda, Salacak’tan havalanan drone’lar gökyüzünde yeni Tucson’un ön ve arka farlarını, yandan silüetini, Hyundai ve Tucson logosunu bir araya gelerek sergilediler. Söz konusu şovun, görsel ve anlamsal olarak Tucson’un yeni aydınlatma teknolojisini ve konfor özelliklerini vurguladığı kaydedildi.

Hyundai marka kimliğini ve ayırt edici Parametrik Dinamik tasarım felsefesini çağrıştıran resimleri gökyüzünde çizmek için 580 adet drone kullanıldı. Görseller, yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından koordine edilerek İstanbul’u aydınlattı.

'TUCSON'U FARKLI BİR ŞOV İLE GÖSTERMEK İSTEDİK'

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "İstanbul Boğazı’nda yeni Tucson’un aydınlatma teknolojisini ve özelliklerini tüm Türkiye’ye farklı bir şov ile göstermek en büyük arzumuzdu. Çünkü, Tucson gerek geçmişi gerek ifade ettikleri gerekse fark yaratan tasarımıyla markamızın için çok önemli bir yere sahip. Hyundai olarak arazi araçları konusunda 30 yıldan fazla bir deneyime sahibiz. İlk nesil Tucson’u 2004 yılında Türkiye’de satışa sunduğumuzdan bugüne en beğenilen SUV modellerden biri oldu" dedi.

Hyundai'nin kardeş markası Kia da, yeni logosunu Kore'de gerçekleştirdiği bir drone şov ile dünyaya sergilemişti. Kore'nin Incheon kentinde havalanan 303 drone, senkronize bir biçimde havai fişek fırlatarak Kia'nın yeni logosunu gökyüzünde izleyenlere göstermişti.