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Haberler Magazin Tuğba Özay'ın acı günü - Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay hayatını kaybetti
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Tuğba Özay'ın acı günü

Dün akşam Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren manken Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay hayatını kaybetti

Tuğba Özay'ın acı günü - Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay hayatını kaybetti
İHA / HABERTURK.COM

Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay, yarın Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Tuğba Özay, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığının kendisinden saklandığını belirtmiş, sevenlerinden dua istemişti. Özay'ın, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" paylaşımı yürek yakmıştı.

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