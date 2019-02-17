Tuğba Özerk'ten aşk açıklaması

Giriş: 17.02.2019 - 09:37 | Güncelleme:  

Şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sevgililer Günü'nü evde dizi ve film izleyerek geçirdiğini söyleyen Özerk, "Aşk konusunda şanssızım" dedi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, özel hayatı hakkında açıklamada bulundu. 

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    Özerk, iki yıldır Sevgililer Günü'nü yalnız geçirdiğini ve hayatında kimse olmadığını söyledi.

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    Tuğba Özerk, "Evde dizi ve film izleyerek Sevgililer Günü'nü geçirdim. Geçen yıl da aynı durumu yaşadım. Bu konuda kendimi şanssız buluyorum. Düzgün birini bulacağım inşallah" diye konuştu. 

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