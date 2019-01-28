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Etkinlik öncesi konuşan Kandemir, “İzmir’i ve İzmir seyircisini çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Şarkı yazmaya ve yazdığım şarkıları satmaya devam ediyorum. Yüksek lisansım devam ediyor. Akademisyen olduğum zaman da şarkı yazmaya devam edeceğim. 2019 benim şarkılarımla dolu bir yıl olacak. Bir şeyi hiçbir zaman tek başınıza yapmıyorsunuz. Arkada bir ekiple yapıyorsunuz. Görünmeyen dağlara çok teşekkür ediyorum” dedi.