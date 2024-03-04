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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TÜİK ENFLASYON ORANI ŞUBAT 2024: TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak, beklentiler ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Şubat ayı enflasyon oranı açıklanıyor! TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?

        TÜİK tarafından; her ayın başında, bir önceki aya ait olan enflasyon oranı açıklanıyor. Mart ayının ilk haftasına girdiğimiz günlerde; Şubat enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e döndü. Peki, TÜİK Şubat enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:59
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        Şubat ayı enflasyon rakamları için TÜİK'ten açıklama bekleniyor. Her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları kira artış oranı başta olmak üzere birçok konuyu etkileyecek. AA tarafından ekonomistlerle yapılan toplantının sonucunda, enflasyon beklentisinin yüzde 4,04 olduğu belirlendi. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman, saat kaçta açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

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        TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde, enflasyon verileri bir sonraki Pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

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        2024 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 46,67‘sinin beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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