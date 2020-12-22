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Haberlerİş-YaşamAsgari ücret ne kadar olacak? Son dakika: TÜİK'in rakamı belli oldu!
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TÜİK'in beklenen asgari ücret rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yaklaşık yüzde 20 oldu

Asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika: TÜİK'in rakamı belli oldu!
TÜİK'in beklenen asgari ücret rakamı belli oldu
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HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar işçi için asgari geçim tutarı rakamını açıkladı. Asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında arttı. Ağır işlerde çalışan işçiler için asgari geçim tutarı 2792.10 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2339.10 TL’ye yükseldi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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