Tüketiciler geçen yıl en çok ayakkabı ve giyim ürünlerinden şikayet etti

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığına ulaştırıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 223 bin 101 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

Tüketici hakem heyetlerine ise 907 bin 515 başvuru gelirken bunlardan 849 bin 143'ü karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin değeri 12,4 milyar lira oldu.

En çok şikayet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine

Yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında, en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Söz konusu ürüne yönelik yapılan başvurular toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 19,6'sını oluşturdu.

Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerini yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu ve yüzde 3,11 ile internet aboneliğine yönelik şikayetler takip etti.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipler denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü.

Bu kapsamda, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşme ve uygulamalar konusunda vatandaşların ekonomik menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik denetimler sonucu yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Günde 1000 çağrı cevaplanıyor

Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

Günlük ortalama 1000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2025'te 471 bin 393, bu yıl şubat ayı itibarıyla da 70 bin 931 çağrıya cevap verildi.

"Tüketicilerimiz dikkati olsun"

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Buna göre tatil sektöründe vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sorunların başında, ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri geliyor. Bu yönde davet alan tüketicilerin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları gerekiyor.

Tüketicilerin, belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" satın alırken Bakanlıkça yetkilendirilmiş yenileme merkezlerinin listesini ve bu firmalara verilen yetki belgelerini görüntülemeleri tavsiye ediliyor.

Yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi uyandıracak şekilde tanıtım yapan firmalar tarafından mağdur olmamak için Bakanlığın "www.servis.gov.tr" adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine bakmak önem arz ediyor.

Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, çocuk bakım gereçleri, deterjan, mobilya gibi ürünler tercih edilirken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ndeki bildirimlerin incelenmesi, ürün üzerindeki uyarı ve talimatlara uyulması gerekiyor.

e-Ticaret işlemlerini ifade eden mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin alışveriş yapmadan önce ve alışveriş esnasında dikkatli olmaları önem taşıyor.