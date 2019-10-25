M\u00fccevher \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Kamar, Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf\u0131ndan, kredi kart\u0131yla yap\u0131lan kuyum harcamalar\u0131n\u0131n taksitlendirme s\u00fcresinin 4 aydan 8 aya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131yla birlikte t\u00fcketicinin m\u00fccevhere ula\u015fmas\u0131n\u0131n kolayla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ALTIN ALIMINDA TAKS\u0130T SAYISI ARTTIRILDI \u00a0 Taksit say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n i\u015f dinamiklerine ivme kazand\u0131raca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Mustafa Kamar \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cHer zaman s\u00f6yledi\u011fimiz gibi m\u00fccevher tak\u0131n\u0131n rakipleri art\u0131k kuyumcular de\u011fil, elektronik, kozmetik ve tekstil sekt\u00f6rleridir. Taksit say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131yla birlikte t\u00fcketicinin m\u00fccevhere ula\u015fmas\u0131 kolayla\u015ft\u0131. Bu durum i\u00e7 piyasadaki m\u00fccevher sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131p, kuyumcu sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn di\u011fer sekt\u00f6rlerle rekabet etme \u015fans\u0131n\u0131 art\u0131racakt\u0131r. Taksit say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f i\u00e7 piyasan\u0131n dinamiklerinin geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flarken, ayn\u0131 zamanda yat\u0131r\u0131m ve tasarruf yapmak isteyenler i\u00e7in g\u00fczel bir f\u0131rsat olacakt\u0131r. M\u00fccevherin l\u00fcks bir t\u00fcketim arac\u0131 de\u011fil, l\u00fcks bir tasarruf arac\u0131 oldu\u011funa unutmamak gerekir. Karardan dolay\u0131 ba\u015fta Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z olmak \u00fczere Maliye Bakan\u0131m\u0131za bizi anlad\u0131klar\u0131 ve bu konuda gerekli \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 hayata ge\u00e7irdikleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcrlerimizi sunar\u0131z\u201d dedi. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri