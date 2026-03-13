Tülin Şahin: Kardeşim anneme böbreğini verdi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, annesi böbrek nakli olan Tülin Şahin, Dünya Böbrek Günü kapsamında kronik böbrek hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen basın toplantısında moderatörlük yaptı. Şahin, bir hasta yakını olarak sürece dair kendi deneyimlerini paylaşırken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"ANNEM İKİ DEFA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ"

Şahin, "Benim annem böbrek hastasıydı. Allah'a şükür kavuştu sağlığına. Onun hastalığı beni Avrupa Birliği Parlamentosu'na kadar götürdü. Orada konuşma yaptım" dedi. Annesinin yaşadığı süreçten bahseden model, "Bu süreçte çok şey yaşadık; diyaliz sürecinde her an her şey olabiliyor. Annem iki defa beyin kanaması geçirdi. Hayatın gerçekten 'pamuk ipliğine bağlı' olduğunu o anlarda anlıyorsunuz. Orada ayakta durmak hiç kolay değil. Annemi ameliyata alırlarken bana 'Vedanı yap' demişlerdi. Nakilden sonra ise benden mutlusu yoktu. Sırf donörü ikna süreci bile bir yıl sürüyor. Kardeşim böbreğini anneme verdi ve bu sayede onu hayata tutundurduk" diye konuştu.

"BEN 40 GÜNLÜKKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİK"

Tülin Şahin, geçmişte yaşadıkları talihsiz bir trafik kazasını da anlattı. Şahin, "Ben henüz 40 günlükken fotoğraf çektirmeye gidiyoruz; yolda trafik kazası geçiriyoruz. Benim kafamın ortasında boydan boya dikiş vardır, izleri hâlâ durur. Bazen 'Bende nasıl bu kadar saç var?' diye ben bile hayret ediyorum. Annemin de o süreçte başından aldığı darbe sonrası sürekli baş ağrısı yaşadığı için kullandığı ilaçlar vardı. O ilaçlar maalesef zamanla böbreklerine zarar vermiş" ifadelerini kullandı.

"ORASI ŞOV"

Paris Moda Haftası'ndan Türk ünlülerin paylaşılan fotoğraflarını değerlendiren Tülin Şahin, "Moda orası, bir şov alanı. Tüm dünya orada bir yarış içinde. Bütün davetliler en şık, en güzel kıyafetlerini giyiyor; sonuçta hepsi kendi markalarını temsil ediyor. Ben sosyal medya ile çok iyi değilim. Kullanmam gerekiyor ama ara ara kullanırken sıkılıyorum" şeklinde konuştu.

"PAZARTESİ - PERŞEMBE SENDROMU YAŞADIM"

Moderatörlüğü esnasında yaşadıklarını da anlatan Tülin Şahin, "Annemin pazartesi ve perşembe günleri diyalizi vardı; bu durum bende yer etti. Her şeyimi hâlâ pazartesi ve perşembeye göre planlıyordum. Doktoruna sorduğumda, 'Sen çok uzun zaman annenin annesi oldun, onun stresini ve hastalığını sen taşıdın' dedi. Anneme organ nakli yapıldıktan sonra vücut rengi hemen pembeleşti ve normale döndü. Bu, bence çok ciddiye alınması gereken bir hastalık; bu yüzden kontrollerimizi her sene yaptırmalıyız. Bende de 'pazartesi-perşembe sendromu' daha yeni yeni kalkıyor" açıklamasını yaptı.

Tülin Şahin, süreçte yaşadığı zorluklara değinerek, "Bu artık tamamen kişisel bir mesele değil. Ben tüm böbrek hastaları için çalışmaya devam edeceğim, ant içtim buna" dedi ve bundan sonra bu hastalıkla mücadele edenlere destek olacağını vurguladı.