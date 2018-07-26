Özkan: 'Tek adamlar değil, CHP önemli'

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.” Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli.

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