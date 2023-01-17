Yıldız, tabiatla bütünleşmenin kendisini rahatlattığını belirterek, "Tunceli'de yılın her dönemi dağlara geziler yapılabiliyor. Bu konuda da Munzur Dağları'nın gezilecek çok yeri ve tırmanılacak zirveleri var. Gezi boyunca doyasıya manzara fotoğrafları çektim" diye konuştu.