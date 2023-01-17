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Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

Tunceli'de bir grup dağcı, Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın karla kaplı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

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AA
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Zirve Dağcılık İl Temsilciliği koordinesinde bir araya gelen 8 dağcı, kış tırmanışları kapsamında etkinlik düzenledi.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    AA'nın haberine göre araçlarla Ovacık ilçesine bağlı Ada köyüne giden dağcılar, burada gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra Munzur Dağları'na doğru tırmanışa başladı.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu parkurda yürüyen dağcılar, yaklaşık 8.5 saatlik zorlu tırmanışın ardından 2800 rakımlı zirveye ulaştı.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Gelincik Zirvesi'nde bir süre vakit geçiren dağcılar, sisle kaplı doğal güzellikler arasında fotoğraf çekti.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Dağcılardan İskender Doğan, gezi etkinlikleriyle kentin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Tunceli’nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Doğan, "Munzur Dağları el değmemiş doğasıyla her zaman ilgi çekiyor. Arkadaşlarımızla haftanın belirli günlerinde belirlediğimiz alanlara tırmanış düzenliyoruz.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Bu defa rotamızı Munzur Dağları'nın 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi’ne çevirdik. Zorlu bir parkuru geride bırakıp hedefimize ulaştık. Yolculuğumuz çok zordu ama keyifli geçti" dedi.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Dağcı Hasan Yıldız, doğa gezilerine katılarak stresten uzaklaştığını anlattı.

     

     
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

    Yıldız, tabiatla bütünleşmenin kendisini rahatlattığını belirterek, "Tunceli'de yılın her dönemi dağlara geziler yapılabiliyor. Bu konuda da Munzur Dağları'nın gezilecek çok yeri ve tırmanılacak zirveleri var. Gezi boyunca doyasıya manzara fotoğrafları çektim" diye konuştu.
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
  • Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

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