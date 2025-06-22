Keneden bir ölüm daha!
Kene bir kez daha can aldı. Tunceli'de yaşanan olayda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Elazığ'a sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki Haydar Kemaç, hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemaç, burada sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.