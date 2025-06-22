Tunceli haberleri: Keneden bir ölüm daha! | Son haberler

Tunceli haberleri: Keneden bir ölüm daha! | Son haberler

Keneden bir ölüm daha! Kene bir kez daha can aldı. Tunceli'de yaşanan olayda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Elazığ'a sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:16 facebook

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