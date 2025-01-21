Tungsten nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Tungsten Türkiye'de nereden çıkarılır?

Dünyanın en sert ve yoğun metallerinden biri olan tungsten, üstün özellikleri sayesinde birçok endüstride kilit bir rol oynuyor. İleri teknoloji ürünlerinden günlük hayatın içinde kullandığımız araçlara kadar farklı alanlarda karşımıza çıkan tungsten, üretimden savunmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Türkiye'nin de bu değerli metale sahip kaynakları bulunuyor. Tungsten hakkında merak edilenleri, tugsten madeni kullanım alanları ve Türkiye’deki çıkarım noktalarını sizler için derledik.

TUNGSTEN NEDİR?

Tungsten, kimyasal elementler tablosunda “W” sembolüyle temsil edilen, doğada saf halde bulunmayan, genellikle diğer minerallerle birleşik halde yer alan bir metaldir. İlk kez 1781 yılında İsveçli kimyager Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir. Erime noktası 3422 °C, kaynama noktası ise yaklaşık 5555 °C olan tungsten, bu özellikleriyle doğadaki en dayanıklı ve ısıya en dirençli metal olarak kabul edilir. Yoğunluğu 19,3 g/cm³ ile kurşun ve altını geride bırakır, bu da onu hem ağır hem de oldukça dayanıklı bir element yapar.

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Tungsten, çevresel faktörlere karşı oldukça dayanıklıdır; oksitlenmeye karşı dirençlidir ve sertliği Mohs skalasına göre yaklaşık 7,5 olarak ölçülmüştür. Bu özellikleri sayesinde, günümüzde ileri teknolojiden günlük yaşamımıza kadar pek çok alanda kullanılan vazgeçilmez bir ham maddedir.

TUNGSTEN NERELERDE KULLANILIR?

Tungstenin belki de en bilinen kullanım alanı klasik akkor ampullerin filamanlarıdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürürken zarar görmemesini sağlar. Aynı zamanda elektronik cihazlarda, vakum tüplerinde ve X-ray cihazlarında kullanılır.

Tungsten karbür, saf tungstenin karbon ile bileşiğidir ve inanılmaz derecede serttir. Bu özellik, onu matkap uçları, torna uçları, testereler, kazıma araçları ve hatta kaya delme makinelerinde kullanılabilir hale getirir.

Tungsten, çelik alaşımlarına katılarak dayanıklılık, sertlik ve korozyon direnci artırılır. Özellikle uçak motorları, gemiler ve askeri ekipmanlar gibi yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda yaygın olarak tercih edilir.

Uzay araçlarında kullanılan tungsten alaşımları, yüksek sıcaklık ve yoğunluğa karşı dayanıklılığı sayesinde güvenilir bir malzeme seçeneği sunar. Roket motorlarında ve ağır yük taşıyan uzay araçlarında kullanımı oldukça yaygındır.

Tungsten, çizilmeye karşı dayanıklı olması ve metalik parlaklığı sayesinde modern mücevheratın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Özellikle erkek yüzüklerinde, saatlerde ve bilekliklerde dayanıklı ve şık bir alternatif olarak öne çıkar.

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Tungsten, radyasyona karşı yüksek bir bariyer görevi görür. Bu nedenle tıbbi cihazlarda ve radyoterapi makinelerinde, ayrıca radyasyon yalıtım malzemelerinde kullanılır.

Tungsten, tank zırhlarında, mermi çekirdeklerinde ve anti-tank silahlarında kullanılan yoğun bir malzemedir. Bu özelliği, askeri uygulamalarda stratejik bir öneme sahiptir.

TUNGSTEN TÜRKİYE’DE NEREDEN ÇIKARILIR?

Türkiye, madencilik açısından zengin bir ülke olmasına rağmen tungsten yatakları sınırlı miktarda bulunmaktadır. Yine de bazı bölgelerde tungsten rezervlerinin varlığı tespit edilmiştir. Türkiye'deki önemli tungsten yatakları şunlardır:

Uludağ (Bursa)

Uludağ çevresindeki tungsten rezervleri, Türkiye’deki en bilinen yataklardır. Ancak, bu bölgelerdeki madencilik faaliyetleri henüz tam kapasiteye ulaşmamıştır. Daha çok araştırma ve geliştirme çalışmaları gereklidir.

Erzincan ve Elazığ Çevresi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan jeolojik çalışmalar, bu bölgelerde tungsten izlerine rastlandığını göstermiştir. Özellikle Erzincan ve Elazığ arasında kalan bölgeler, gelecekte potansiyel maden çıkarım alanları olarak değerlendirilmektedir.