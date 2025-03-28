Tüp bebekte ilk denemede katılım payı yüzde 30

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) normal yollarla ya da diğer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamayan çiftlerin, yasadaki koşulları sağlamaları şartıyla tüp bebek tedavisini karşılıyor. SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için, eşlerden birinin en az beş yıldır sigortalı çalışması veya bakmakla yükümlü olunan kişi olması, sigortalı eşin en az 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması gerekiyor.

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Daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan çiftlerin en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisine ilişkin giderler SGK tarafından karşılanıyor.

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SGK’nın tedaviyi karşılayabilmesi için yapılan tıbbi tedaviler sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı ve ancak tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık raporu aranıyor. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması da aranan şartlar arasında.

Tüp bebek tedavisine başlanan kadının embriyo transferinin yapıldığı tarihte 40 yaşından büyük olması durumunda tedavi bedelleri karşılanmıyor. Ancak, kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmesi durumunda tüp bebek tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanıyor. Bir kadının doğurganlık çağında doğurduğu ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye’de 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51’e geriledi. Nüfusun mevcut düzeyini koruyabilmesi için doğurganlık çağındaki kadın başına doğan çocuk sayısının 2,1 olması gerekiyor. Türkiye’de doğurganlık hızının nüfus yenilenme düzeyinin altına düşmesi nedeniyle bu yılın başından itibaren çeşitli tedbirler alınıyor. TBMM’de önceki gün kabul edilen kanunla ilk çocuk için tek seferlik 5000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocukta 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 60 ay boyunca aylık 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.