TUR2024'e Tobias Andresen damgası

KAÇANLAR YAKALANIYOR

Bir kilometre sonra Q36.5 Pro Cycling Team takımından Negasi Abreha tek başına atak yaparak arayı 15 saniye açtı ama o da yakalandı. İki bisikletçi yeniden kaçmayı başardı. 27. kilometrede James Whelan (Q36.5) ve Natnael Berhane (Beykoz) önce 55 saniye farkla ön grupta hızlandı sonra arayı 1 dakika 30, 35. kilometrede de 2 dakikaya kadar çıkardı. Kaçış grubu her geçen saniye zaman farkını artırarak gelmeye başladı. Son zaman farkı 3 dakika 40 saniye olarak verildi.

TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın 48,7. kilometresinde kategori 3'ten puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Etabın başından bu yana kaçış grubundan sonra ilk kez peloton bir prim kapısını toplu halde geçerek geride bıraktı. Sonuçlar şöyle.

1-James Whelan (Q36.5)

2-Natnael Berhane (Beykoz Belediyespor)

3-Vinzent Dorn (Bike Aid)