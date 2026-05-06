Turcas'ın gözü veri merkezlerinde

Turcas Holding 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirildi.

Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Tecmen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Christian SLEVOGT, şirket yöneticileri ve hissedarların katıldığı toplantıda şirketin finansal performansı, küresel yatırım stratejileri ve büyüme vizyonu paydaşlarla paylaşıldı.

Genel Kurul’da 2025 yılına ait finansal tablolar ve faaliyet raporları onaylanırken, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi de kabul edildi. Bu kapsamda, 2025 yılı kârından 600 milyon TL temettü dağıtımı yapılması ve bu tutarın 13 Mayıs 2026 itibarıyla pay sahiplerine nakden ödenmesi kararlaştırıldı.

Turcas’ın küresel bir yatırım şirketi olma vizyonu doğrultusunda, ABD’nin New York şehrinde, Manhattan’da geliştirilen üst segment bir konut projesine ilk yurt dışı yatırımın yapıldığı belirtildi. Şirket yetkilileri, bu proje için 7 milyon dolar özkaynak koyduklarını ve projenin toplam büyüklüğünün kaldıraç sistemiyle 225 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu adım, şirketin coğrafi çeşitlendirme ve dolar bazlı getiri hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Turcas’ın akaryakıt perakendesi alanındaki iştiraki Shell & Turcas, yaklaşık 1.250 istasyonu ve 363 milyar TL ciro büyüklüğü ile pazar liderliğini sürdürdü. Shell & Turcas'ın, kadın istihdamı, engelsiz yaşam, yol güvenliği ve inovasyon alanlarında yürüttüğü sosyal yatırım programlarıyla da ülkemize toplumsal fayda sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Turcas’ın elektrik üretimi tarafındaki iştiraki RWE & Turcas ise 800 MW kurulu güce sahip Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nde 2025 yılında yaklaşık %60 kapasite kullanım oranına ulaşarak 4 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi ve Türkiye’nin artan elektrik talebinin karşılanmasına önemli katkı sağladı.

Turcas Holding CEO’su Batu Aksoy, şirketin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Turcas’ın enerji ve akaryakıt odaklı yapısını küresel bir yatırım platformuna dönüştürme stratejisini detaylandırdı. Aksoy; yenilenebilir enerji, perakende dönüşümü ve ABD’deki gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra teknoloji alanındaki gelecek vizyonuna dair de önemli mesajlar verdi.

"VERİ MERKEZLERİ NOKTASINDA KENDİMİZİ EĞİTME NOKTASINDAYIZ"

Gelecek yatırım alanları arasında teknolojinin, özellikle de veri merkezleri (data center), bulut teknolojileri ve yapay zeka konularının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Aksoy "Bu konuda şu an kendimizi eğitme noktasındayız. Somut olarak da şunu yapacağız diye bir şey yok. Şu anda bunun yatırımını yapan firmalarla görüşüyoruz. Bu Türkiye'de de olabilir, Avrupa'da olabilir, Amerika'da da olabilir. Henüz somut bir adım olmasa da bu alanı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enflasyon rotasına dair öngörülerini paylaşan Batu Aksoy, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin özellikle de ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı sonrası savaşın dünyada olduğu gibi beklentileri bozduğunu belirtti.

"SAVAŞ SONA ERERSE ENFLASYON YENİDEN YÖRÜNGESİNE OTURULABİLİR"

Aksoy, "Enflasyonun yüzde 70'lerden gerilediği bir ortamda, eğer bu savaş ve gerginlikler olmasaydı yıl sonunda enflasyonun yüzde 23 civarında kapatılabileceğine dair çok umutluydum" değerlendirmesinde bulundu. Aksoy şu anki görüntüde maliyet baskısının sürdüğünü ancak ekonomi yönetiminin kararlılığının kritik olduğunu ekledi.

Ekonomi yönetiminin kararlılığına vurgu yapan Aksoy, enflasyonla mücadelenin başarıyla tamamlanması halinde yeniden hedeflenen rotaya girilebileceğini belirtti. Aksoy, jeopolitik risklerin ve savaş ortamının baskısına rağmen, ve mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünya petrol fiyatlarındaki spekülatif artışların ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalardaki risklerin yerel maliyetleri doğrudan etkilediğini hatırlatan Aksoy, küresel piyasalarda bir petrol arz fazlası olmasına rağmen, fiyatların tamamen jeopolitik risklerle 100 dolar seviyelerine tırmandığını sözlerine ekledi.