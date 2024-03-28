Turgut Altınok'tan "Antalya'da 600 konut" iddiasına yanıt

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'deki seçim çalışmalarında Antalya'da 600 konutunun olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Altınok, mal varlığını açıklamasıyla birlikte kendisine karşı "yalan, çamur ve iftira" kampanyası başlatıldığını söyledi.

Altınok, "Halbuki bütün belge ve delillerle mal varlığımız azalmıştır. Bu malların bir çoğu 1994'de (Keçiören) belediye başkanı olmadan önce annemizden, babamızdan kalmıştır. Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi biliyor. Efendim 'Antalya'da 600 dairesi var' açıklamalı diye kampanya başlattılar. Dolayısıyla yalan söylediler, çamur attılar ve iftira ettiler." diye konuştu.

REKLAM

Antalya'da adına kayıtlı 600 daire olduğu iddiasının ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladığını anımsatan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da söz konusu iddiaları savunmasına tepki gösterdi.

Kendisi hakkındaki iddiaların iftira olduğunu dile getiren Altınok, "Çamur ve iftira kampanyası tabii ki Sayın Yavaş'tan başlıyor. Yavaş da 'Antalya'da 600 dairesi var, niye beyanda bulunmadı?' minvalinde beyanda bulundu. Ben de dedim ki, 'Antalya'da 600 dairem var ise Turgut Altınok adına tapusunu çıkartsınlar, ben istifa edeceğim.' 'Basın mensubuyum' diyen, seçim zamanı ellerindeki bütün yalanları atanlara gazetecilere, basın mensubu demeye de utanıyorum. Basın objektif ve tarafsız olmalıdır. Ama tarafsız olmayıp iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular." ifadelerini kullandı.