        Turgut Tunçalp, Bolu'da off-road yaptı

        Turgut Tunçalp, Bolu'da off-road yaptı

        Off-road tutkunu Turgut Tunçalp, Bolu'da hem ATV'si hem de modifiyeli 4x4 aracıyla zorlu parkurlara meydan okudu

        Giriş: 20.02.2026 - 09:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:06
        Ünlü oyuncunun off-road tutkusu
        Oyuncu Turgut Tunçalp, Bolu'nun karla kaplanmasını fırsat bilip, kendini Gerede'de orman yollarında off-road yaptı.

        Arkadaşlarıyla birlikte soluğu doğada alan Turgut Tunçalp, kayak gözlüğü ve soğuğa dayanıklı ekipmanlarıyla hem ATV'si hem de modifiyeli 4x4 aracıyla zorlu parkurlara meydan okudu.

        Turgut Tunçalp, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        #Turgut Tunçalp
        #Bolu
