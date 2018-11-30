Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 755 bin 467 oldu. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.43 artış göstererek 35 milyon 571 bin 419 oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 16.09 (604 bin 073) ile birinci, Almanya yüzde 15.70 (589 bin 626) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7.04 (264 bin 217) ile üçüncü sırada yer aldı.



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