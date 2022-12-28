Turist olarak gelmişti! Dans öğretmenine fuhuş tuzağı!

TURİSTE FUHUŞ TUZAĞI | Son dakika haberler: Turist olarak gelmişti! İstanbul’da dans öğretmenine fuhuş tuzağı!

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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir fuhuş çetesini takibe aldı.

4 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 aylık yapılan teknik takiplerde fuhuş çetesinin tüm üyeleri ve çalışma sistemi tek tek belirlendi.

GECE KULÜBÜNDEN ÖZEL DAİREYE Polisin yaptığı çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 17 kişilik fuhuş çetesi, yurt dışından turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları kandırarak fuhuş yaptırıyordu. Müşteriler Büyükçekmece’de özel sitelerin olduğu 2 gece kulübünden seçiliyordu. Fuhuş için ise gece kulübüne yakın özel daireler bulunuyordu.

22 KADIN KORUMAYA ALINDI Elde edilen delillerin ardından 2 gece kulübüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7’si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 22 kadında koruma altına alındı.