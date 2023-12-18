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DOĞU EKSPRESİ İLE TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi sıklıkla birbirine karıştırılsa da aslında birbirinden farkı iki tren.

Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor.

Turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olarak yolculara hizmet veriyor.