Turistik Karaelmas Ekspresi yola çıkıyor

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara’dan cuma akşamı 21.25’te hareket edecek. Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice’de 4 saatlik bir mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55’te başlayacak.