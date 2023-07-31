Turizm gelirlerinde yüzde 23'lük artış 2023'ün 2. çeyreğinde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1'lik artışla 12 milyar 975 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı da yüzde 17.2 artarak 13 milyon 995 bin kişiye ulaştı

İkinci çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜİK verilerine göre ziyaretçi sayısı 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17.2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişiye yükseldi.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu.

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Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2023:

GİDERLER YÜZDE 67 YÜKSELDİ

İkinci çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin doları buldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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