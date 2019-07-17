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HaberlerTurizm

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep

AA

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve önceden açıklanması ile yerli turistte önemli bir hareketlilik yaşayan turizm sektörü, Kurban Bayramı tatili için de aynı beklenti içine girdi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz" dedi

kurban bayramı tatil talebi

Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.

Turizm sektöründe iç pazarda her yıl önemli bir gelişme yaşandığını ancak henüz arzu ettikleri rakamlara ulaşamadıklarını dile getiren Ayık, iç pazarın canlanmasında bu tür blok tatillerin ciddi ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Ayık, 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade etti. Böyle bir karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni eden Ayık, şunları söyledi:

"Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde bir doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor, ayrıca fiyatlar da daha yukarılarda oluyor. İç pazarda seyahat etmeyi planlayan misafirlerimizin alım gücü zorlanıyor."

Turizm sektörü olarak blok tatillerin çok önceden açıklanması gerektiğini vurgulayan Ayık, gelecek yıldan itibaren bu taleplerinin dikkate alınması temennisinde bulundu.

"RAMAZAN'DA POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRDÜK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, blok tatillerinin önceden açıklanmasının hem yerli turist hem de turizm sektörü açısından son derece yararlı olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin iç pazarı hareketlendirdiğine işaret eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek vatandaş gerekse turizm sektörü Kurban Bayramı için de 9 günlük bir tatil bekliyor. Böyle bir karar verilirse ve bir an önce açıklanırsa hem iç pazarın daha da canlanması hem de vatandaşımızın daha uygun şartlarda tatil yapma imkanına kavuşması sağlanır. Ramazan Bayramı'nda hemen hemen tüm tesislerimizde doluluk oranı yüzde 99'lara ulaşmıştı. Aynı hareketliliği Kurban Bayramı'nda da yaşamak istiyoruz. Ramazan'da pozitif etkilerini gördük, Kurban'da da görmek istiyoruz."

Atmaca, bu tür tatillerin özellikle kış döneminde planlanması ve açıklanması gerektiğini vurguladı.

 

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