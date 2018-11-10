Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın 9 ayında, "komple yeni otel yatırımı, modernizasyonu ve öğrenci yurdu" yatırımlarından oluşan 213 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi.
AA muhabirinin Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bu yılın ocak-eylül döneminde "turizm" başlığı altında 213 proje için düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım toplamı yaklaşık 3,2 milyar lira olarak hesaplandı. Söz konusu projeler tamamlandığında yaklaşık 8 bin 500 kişilik yeni istihdam öngörüldü.
Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 132'si komple yeni otel yatırımı, kalanı da otel, turizm tesisi modernizasyonu ve öğrenci yurdu yatırımlarından oluştu. Komple yeni otel projeleri için planlanan sabit yatırım, yaklaşık 2,2 milyar lirayı buldu.
Aylık olarak incelendiğinde bu yıl ocak ayında 34 proje için yaklaşık 397,1 milyon liralık, şubat ayında 26 proje için yaklaşık 216 milyon liralık, mart ayında 29 proje için yaklaşık 562 milyon liralık, nisan ayında 25 proje için yaklaşık 654,8 milyon liralık, mayıs ayında 24 proje için yaklaşık 196 milyon liralık, haziran ayında 17 proje için yaklaşık 316 milyon liralık yatırıma, teşvik belgesi düzenlendi.
Öte yandan, temmuz ayında 15 proje için yaklaşık 248 milyon liralık, ağustos ayında 14 proje için yaklaşık 253 milyon liralık, eylül ayında da 29 proje için yaklaşık 413 milyon liralık yatırıma, yatırım teşvik belgesi verildi.
- En fazla teşvikli proje İstanbul, Trabzon ve Muğla'da
Ocak-eylül döneminde, yatırım teşvik belgesi düzenlenen 132 komple yeni yatırımı, 5 yıldızlı otel, 4 yıldızlı otel, 3 yıldızlı otel, 2 yıldızlı otel, butik otel, apart, termal tesis, tatil köyü, özel konaklama tesisleri ve dağ evi oluşturdu.
Komple yeni otel yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenen kentlerde İstanbul, Trabzon, Muğla ve Denizli öne çıkarken, önceki yıllarda ilk sıralarda yer alan Antalya'nın, son dönemde daha çok modernizasyon yatırımlarına teşvik alması dikkati çekti.
Söz konusu projelere, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirim oranı, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler verilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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