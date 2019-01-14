Turizmde 'ölü sezon' canlanıyor; 2019 rekorla başladı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 2019 yılına ilişkin ilk turizm verilerini yayımlandı. Geçen yıl Ocak ayının aynı dönemine göre, 2019 yılı Ocak ayı 13 günlük verilerinde yüzde 70'lik rekor artış kaydedildi. Turizmde en düşük dönemlerden biri olan ocak ayında kırılan rekor, turizm sektöründe de sevinçle karşılandı. 1-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya Havalimanı aracılığıyla toplam 75 bin 396 turist kente geldi. 13 günlük veriler içinde, ilk defa bir günde 10 bin turist sayısı da aşıldı ve 5 Ocak günü 10 bin 249 kişi Antalya Havalimanı'na indi. 2013'te 108 bin, 2014'de 113 bin, 2015'de 115 bin olan, 2018'de 95 bin olan ocak ayı rakamı, bu yıl için toplamda 150 bin turist olarak öngörülüyor.

ÖLÜ SEZON CANLANIYOR

İlk verileri olumlu olarak değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "İyi bir trend. Antalya 2018'i yüzde 30 artışla iyi bir seviyede kapattı. Burada ön ve son sezondaki rakamlar bizim için önemli olmaya başladı. Nedeni de, mayıs- ekim arasında biz zaten maksimum rakamları alıyoruz. Dolayısıyla burada ocak- nisan ve kasım- aralık döneminde alacağımız sayılar çok önemli olmaya başlıyor. Antalya'nın toplam sayısını artırmak, turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili ocak ayındaki bu artış bizi mutlu ediyor. Ön sezonlarda da artık bizi sevindirecek rakamları görmeye başlayacağız" dedi.

ANTALYA 15 MİLYONU GEÇER

Bu rakamların ölü sezon olarak bilinen ocak- nisan ve kasım- aralık aylarını kapsayan 6 aylık periyodun da önemli olmaya başladığını gösterdiğini dile getiren Osman Ayık, "Burada sayımızı ne kadar artırırsak Antalya'nın hem yıl boyu turizm yapar hale gelmesini sağlayacak hem de sektörün daha istikrarlı ve 12 aylık sürdürülebilir bir yere oturmasını sağlayacağız. Tabii bu sayılar halen arzu ettiğimiz seviyelerde değil ve daha gidecek yolumuz var. Bu sayıların en az 250- 300 binleri geçmesi lazım. Yıl olarak ise 2019'da Antalya için 15 milyonun üzerinde bir rakam bekliyorum, Türkiye genelinde de 50 milyon rakamını geçeceğimiz görünüyor" diye konuştu.

GELİRDE YÜZDE 15'E YAKIN ARTIŞ

Turist sayısındaki yükselişe karşın en çok şikayet edilen gelir konusuna da değinen Ayık, 2019'da gelir olarak da bir miktar daha iyileşme gözüktüğünü kaydetti. Kişi başı ortalama turist geliri rakamlarının henüz açıklanmadığını, tahminen 2019'da yüzde 10- 15'lik bir artışın söz konusu olacağını kaydeden Ayık, şöyle dedi:

"Tabii hangi kriterlere göre hesapladığımız da önemli olacak. Muhtemelen bundan sonra ortalama konaklama süreleri azalacak, dolayısıyla kişi başı hesaplamalarda bu etkili olacak ama yüzde 10-15 bir iyileşme olacağını tahmin ediyorum. 2014 fiyat seviyelerine ise 2020 ve sonrası senelerde çıkacağız. Bizim kişi başı gelir ortalamasında 1000 dolar olan dünya ortalamasını 2023'e kadar yakalama hedefimiz olmalı."

HEM KİŞİ HEM GELİR ARTACAK

Artış oranını 'süper' diye değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Hollanda Utrect Fuarı'nda yapılan görüşmelerde bütün pazarlarda çok ciddi artışlar söz konusu olduğunu söyledi. 2019'un hem kişi sayısı hem de gelir olarak 2018'den daha iyi olacak gibi göründüğünü belirten Atmaca, "Kişi sayısında 2019, 2018'in en az yüzde 15-20 üzerinde olacak. Rusya pazarından yüzde 15, Avrupa pazarından ise Almanya özellikle yüzde 20. Fiyatlarda ise yüzde 8-10 oranında bir artış var. 2018'de daha çok sayıya odaklanmıştık ve kötü geçen yılların ardından yeniden toparlanma yılı olmuştu. Bu yıl ise gelirde de artış olacak. Toplamda baktığımızda çok rahat 14 milyonu geçeriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOL TAKIMLARI FARK YARATTI

İlk verilerin sevindirici olduğunu belirten Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAP) Genel Müdürü Muzaffer Eken ise 2019 için İngiltere, Almanya, Rusya gibi pazarlardan taleplerin yüksek olduğuna dikkat çekti. Erken rezervasyon satışlarının güzel ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 civarında artışla gittiğini anlatan Eken, "Bu, Şubat- Mart'ta daha da artacaktır. Ocak ayının verilerinin yüksek çıkmasının sebebi de, 2 bine yakın futbol takımı var, şubatın ikinci haftasına kadar futbol ve toplantı grupları dolulukların artışındaki en büyük etken. Geçen yıl Antalya'ya toplam 800- 900 civarında futbol takımı gelmişti. Bu yıl rakam 2 bine yükseldi. Şubat sonuna doğru da İran pazarında artış bekliyoruz. Bu sene iyi başladı, geçen yıla oranla yüzde 17- 25 arasında bir artış bekliyoruz" dedi.

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