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Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak. Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyenler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yürütecek. Türk akademisyen ve öğrenciler Ukrayna'daki nükleer santrallerde ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgede bilimsel araştırmalar ve gözlem yapacak.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç "Bu iş birliği, Ukrayna'daki nükleer santrallerde rahatlıkla deney yapma, oralardaki uzmanların bilgi birikiminden yararlanmamıza imkan sağlayacak" dedi