Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Türk basketbolu Avrupa'ya damga vuruyor! - Basketbol Haberleri

        Türk basketbolu Avrupa'ya damga vuruyor!

        Basketbolda Avrupa'nın hem kadınlar hem de erkeklerde en önemli kupa organizasyonlarına Türk takımları damga vuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonları olan Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları başarılarıyla dikkati çekiyor.

        2

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Çimsa ÇBK Mersin'in kazanmasının ardından gözler diğer kupa organizasyonlarına çevrilirken, Türk takımları Avrupa'nın 5 büyük kupasını da elde etmek için büyük bir şansa sahip.

        3

        İLK KUPA ÇİMSA ÇBK MERSİN'DEN

        Türkiye'ye 2025-2026 basketbol sezonunda ilk Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.

        4

        Mersin ekibi, kadınlarda Avrupa'da iki numaralı kupa olan FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını geçerek şampiyonluğa uzandı.

        5

        KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ OLABİLİR

        Kadın basketbolunun en önemli kupası FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final'de oynayacak.

        6

        İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenecek organizasyonda her iki Türk takımı da yarı finale kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek finalde gelecek rakiplerini bekliyor.

        7

        Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerini geçmesi durumunda 19 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.

        8

        ERKEKLERDE 3 KUPA BİRDEN GELEBİLİR

        Erkek basketbolunda da Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAIN ve Galatasaray MCT Technic'in Avrupa'da Türkiye'ye kupa getirmeye hedefliyor.

        9

        Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off oynamayı garantiledi.

        10

        Son şampiyon sarı-lacivertliler, Atina'daki Dörtlü Final'e de kalıp ünvanını korumaya çalışacak.

        11

        Avrupa'nın en önemli iki numaralı kupasında ise Beşiktaş GAIN, şampiyonluğa çok yakın. Siyah-beyazlılar saha ve seyirci avantajına sahip olduğu final serisinde JL Bourg'la karşılaşacak.

        12

        FIBA'nın düzenlendiği en önemli kupa Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da İspanya'nın La Laguna Tenerife'yi yenerse adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi