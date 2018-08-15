Türk Eximbank döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate alarak revize ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, son dönemde döviz kurlarında yaşanan ani değişimler nedeniyle TL cinsinden tahsis ettiği kredi limitlerini, ihracatçıların kredi kullanımlarında limit sıkıntısı yaşanmaması için güncel kurları dikkate alarak artırdı.

Açıklamada görüşleri bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla verilen kredilerin ihracatçıların tercih ettikleri para birimlerinden kullandırıldığını vurgulayarak, firmaların döviz cinsinden kredi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kurlardaki ani değişimler nedeniyle kredi limitleri konusunda sıkıntı yaşanmaması için bundan sonra yapılacak kredi tahsislerinin de ihracatçı firmalarca tercih edilen döviz cinsinden yapılmaya devam edileceğini belirtti.

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