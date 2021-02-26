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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı ve Dubai Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye’de gün geçtikçe gelişen girişimci ekosistemine katkı sunmak hedefiyle, büyüyen Türk girişimciler ile Körfez bölgesindeki erken aşama yatırım fonlarını online bir etkinlikte bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk, 10 ayrı Türk girişimci ve körfez bölgesinde faaliyet gösteren 25’in üzerinde erken aşama yatırım fonu temsilcisi katıldı. Organizasyon moderasyonunu ise Ersoy Erkazancı gerçekleştirdi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir” sözüne atıfta bulunarak, uluslararası yatırımcılar ve Türk girişimciler arasında bir köprü görevi görerek Türkiye'deki teknoloji ekosistemini desteklediklerini belirtti.

Ayrıca, Körfez bölgesindeki yatırım fonlarını paydaşı oldukları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest kapsamında düzenlenen Takeoff Uluslararası Girişim Zirvesi‘ne davet etti.