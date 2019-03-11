Son dönemde Silikon Vadisi'nden sonra teknoloji firmalarının en çok tercih ettiği lokasyon olan Londra, pek çok şirketin Avrupa'ya açılmasını sağladı.

Türkiye'de kurulmuş ve faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmek ya da Avrupa'ya genişletmek isteyen girişimler, bu yolculukta nelere dikkat etmeli?

İngiltere'nin köklü hukuk bürolarından Londra merkezli RadcliffesLeBrasseur Hukuk Bürosu avukatlarından Tülin Kıranoğlu Hamit ile Avrupa'ya açılmak isteyen teknoloji şirketlerinin yol haritasını masaya yatırdık.

ANKARA ANLAŞMASI NASIL İŞLİYOR?

Yayında hem Avrupa'ya açılmak isteyenler için çeşitli ipuçları, hem de İngiltere'de Ar-Ge çalışmaları için şirketlere verilen teşvikler hakkında bilgi verildi. İngiltere ile Türkiye arasındaki Ankara Anlaşması hakkında da bilgi verilen yayında Kıranoğlu Hamit Londra'daki ofisinden Habertürk stüdyolarına bağlanarak bilgi aktardı.