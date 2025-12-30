Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

        TÜRK-İŞ, aralıkta 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 30 bin 143 lira, "yoksulluk sınırı"nı 98 bin 188 lira olarak hesapladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:24
        TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
        TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

        Araştırmaya göre Aralık'ta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 30 bin 143 lira oldu.

        Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 98 bin 188 lira olarak hesaplandı.

        Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 39 bin 123 lira oldu.

        TEZGAHLARDAKİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTMASIYLA FİYATLARDA SINIRLI BİR GERİLEME OLDU

        Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında hareketlilik devam etti.

        Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta kıyma ve kuşbaşı etin fiyatında artış oldu.

        Balık ürünlerinde, tezgahlardaki ürün çeşitliliğinin artmasıyla fiyatlarda sınırlı bir gerileme olduğu tespit edildi.

        Tavuk etinin kilogram fiyatında da bu ay artış tespit edilirken yumurta fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

        Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda bu ay itibariyle dikkat çekici bir fiyat değişikliği olmadığı görüldü.

        Meyve-sebze fiyatlarında, sebze fiyatları gerileme gözlenirken, meyve fiyatlarında artış dikkati çekti. Patates ve soğan fiyatı da bu ay sabit kaldı.

        Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmeğin fiyatı aynı kalırken, bulgur fiyatında gerileme, diğer ürünlerin fiyatlarında önceki aya kıyasla belirgin bir değişiklik olmadı.

        Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta, ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatıları bu ay nispeten değişmezken, zeytinyağı kilogram fiyatındaki dalgalı seyrin bu ay da devam ettiği gözlemlendi.

        Siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatlarında bu ay sınırlı bir artış olduğu tespit edildi.

        Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin fiyatlarında Aralık'ta değişiklik gözlenmezken, çay ve ıhlamur fiyatları bir miktar arttı. Diğer ürünlerden reçel, bal ve şeker fiyatları aynı kaldı. Salçanın kilogram fiyatı da bu ay değişmedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

